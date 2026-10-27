Международная неделя «Народы России» пройдет в Москве с 2 по 8 ноября

Международная неделя «Народы России» состоится в Москве со 2 по 8 ноября. Мероприятие проведут в рамках Года единства народов России.

Основная тема недели — «Солидарность государств через единство народов и традиционные ценности». Деловую программу мероприятий разделили на четыре направления. Это историческая память, служение Отечеству, крепкая семья и единство народов.

В открытии 2 ноября участие примут Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, представители администрации президента, правительства России и главы регионов. Ожидается, что на Международную неделю приедут гости из 35 стран, всего около 50 иностранных представителей.

Основные мероприятия пройдут в Москве — в Центре международной торговли, Национальном центре «Россия», Киностудии Горького, а также во всех 89 регионах страны. Спецпроекты программы — кинофорум стран СНГ и дальнего зарубежья, просветительский марафон «Знание. Единство», архивная выставка Совбеза РФ «Республики — фронту. 1941–1945» в НЦ «Россия», Молодежный день (7 ноября), организованный Росмолодежью по всей стране.

Итоги Международной недели подведут 9 ноября на XIV ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств-участников СНГ.