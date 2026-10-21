Психолог Дугенцова посоветовала отцам уделять детям хотя бы 45 минут в день

Даже занятые отцы могут сохранить близость с детьми благодаря ежедневному общению. Детский психолог Дарья Дугенцова рекомендовала находить для этого хотя бы 45 минут в день, сообщает Life.ru .

Это время необязательно выделять целиком: можно провести вместе 20 минут утром и 25 вечером. По словам специалиста, регулярность важнее продолжительности отдельных встреч. Предсказуемость помогает ребенку чувствовать себя защищенным и доверять отцу.

Формат занятий стоит выбирать по возрасту. С малышами до трех лет можно исследовать предметы, трогать и перекладывать их. Дошкольникам подойдут настольные, подвижные и сюжетно-ролевые игры с участием папы.

С младшими школьниками психолог посоветовала собирать конструкторы, делать поделки, читать и обсуждать интересные темы. Важно задавать вопросы, слушать ответы и делиться своим мнением, а не просто находиться рядом.

Подросткам нужны самостоятельность и уважение к их позиции. Прогулки, велосипедные поездки, спорт и разговоры могут помочь им поделиться переживаниями.

Дугенцова также призвала по возможности откликаться на просьбы детей. Постоянные ответы «подожди», «не сейчас», «видишь, я занят» мешают укреплять отношения, даже если отец ежедневно проводит время с ребенком.