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    В России возобновились зимние схемы мошенничества

    ТАСС: мошенники обманывают россиян при покупке снегоуборочной техники

    Фото: РИА «Новости»

    Продажа несуществующей спецтехники и услуг по уборке снега снова появились на сайтах объявлений. Мошенники берут предоплату и исчезают. Об этом сообщил ТАСС эксперт «Народного фронта. Аналитика» Галактион Кучава.

    Зимние схемы обмана начали практиковаться в октябре, когда в некоторых регионах выпал первый снег. Кучава рассказал, как в Костромской области женщина внесла 60 тысяч рублей предоплаты за снегоуборочную машину, но продавец на сайте объявлений заявил, якобы платеж не прошел, и потребовал повторить транзакцию.

    Это не единственный сценарий обмана. По словам общественника, аферисты регулярно предлагают несуществующую технику или услуги.

    «Они размещают в соцсетях и мессенджерах объявления об уборке и вывозе снега, присылают поддельные договоры, согласовывают даты и даже госномера техники. После предоплаты связь обрывается», — рассказал он.

    Ранее в Москве полиция задержала курьера мошенников. Он спрятал под деревом украденные у пенсионера золотые слитки.

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