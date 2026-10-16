360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Психолог Аванесян предложила упражнение для развития чувства счастья

    Психотерапевт Аванесян: умение быть счастливым можно тренировать

    Психолог, психотерапевт Ольга Аванесян назвала счастье навыком и предложила развивать его с помощью практики «День счастья», сообщает Радио1.

    Аванесян объяснила, что способность испытывать счастье можно сформировать.

    «Его можно прокачать, как мышцу», — цитирует специалиста VSE42.RU.

    Для практики «День счастья» психолог предложила выбрать один день на неделе. Заранее нужно запланировать три–пять небольших действий, которые действительно радуют, а не выполняются для галочки.

    В течение дня следует обращать внимание на свои чувства и мысли, а также спрашивать себя, за что испытываешь благодарность.

    Вечером нужно записать три момента, когда было тепло, спокойно или радостно.

    Читайте также

    Аэропорты Внуково и Домодедово объявили об ограничениях на прием и отправление рейсов

    Участники «Битвы роботов» из Туниса вытащили тонущую собаку из Москвы-реки

    Названа самая высооплачиваемая вакансия в Москве без опыта

    ФАС заключила 93 соглашения о ценах на топливо в 35 регионах России

    Корги устроил аквадискотеку в затопленном доме в Таиланде

    Омоложение на глазах у публики и духи с запахом двух столиц: чем удивила «Интершарм» в Москве

    Умер актер из фильма «Атака» Василий Попов

    Кадр из фильма «Атака»

    Россиянам рассказали, какие действия могут обернуться заморозкой банковской карты

    Российские школьники выступят на олимпиаде по физике в Самарканде

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Прожившая более 10 лет во Вьетнаме россиянка развеяла миф о дешевой жизни

    «Радиостанция Судного дня» выдала в ночь два загадочных сообщения

    Москвичей предупредили о сильном ветре в субботу