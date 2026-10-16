Психолог Аванесян предложила упражнение для развития чувства счастья

Психолог, психотерапевт Ольга Аванесян назвала счастье навыком и предложила развивать его с помощью практики «День счастья», сообщает Радио1 .

Аванесян объяснила, что способность испытывать счастье можно сформировать.

«Его можно прокачать, как мышцу», — цитирует специалиста VSE42.RU.

Для практики «День счастья» психолог предложила выбрать один день на неделе. Заранее нужно запланировать три–пять небольших действий, которые действительно радуют, а не выполняются для галочки.

В течение дня следует обращать внимание на свои чувства и мысли, а также спрашивать себя, за что испытываешь благодарность.

Вечером нужно записать три момента, когда было тепло, спокойно или радостно.