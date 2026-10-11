Российские школьники выступят на олимпиаде по физике в Самарканде

В Самарканде стартовала II Международная олимпиада по физике имени Ахмада аль-Фергани, в которой Россию представили 10 школьников из Москвы и Екатеринбурга. Об этом сообщила пресс-служба Минпросвещения.

В российскую сборную вошли 10 победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2026 года. Участникам предстоит пройти два тура продолжительностью 300 минут.

В экспериментальном туре школьники проведут лабораторные исследования, соберут и проанализируют данные, оценят погрешность измерений и сформулируют научные выводы. Теоретический этап включит в себя многоэтапные задачи по механике, электромагнетизму, термодинамике, оптике и современной физике.

Олимпиада продлится до 17 октября. Для российских участников соревнование станет частью подготовки кандидатов в национальную сборную для Международной физической олимпиады.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал, что с начала 2026 года российские школьники завоевали не менее 27 медалей на международных предметных олимпиадах, включая 23 золотые.