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    Россиянам рассказали, какие действия могут обернуться заморозкой банковской карты

    Партнер агентства ВМТ Косарева: карту могут заморозить из-за нетипичных действий

    Фото: Медиасток.рф

    Необычные операции со снятием денег, переводы на сомнительные номера, комментарии наподобие «за торт» и небольшие денежные пополнения могут обернуться блокировкой карты. Об этом сообщила в беседе с Lenta.ru управляющий партнер агентства ВМТ Консалт Екатерина Косарева.

    «Один из триггеров — нетипичное поведение клиента. Если человек внезапно начинает ежедневно снимать крупные суммы, в том числе в других городах и ночью, система сработает, и операция зависнет», — сказала она.

    Эксперт отметила, что если клиент всегда часто снимал деньги с карты, то его действия не будут подозрительными, поэтому карту не заблокируют.

    Вторым триггером специалист назвала переводы сомнительному получателю. После перечисления денег на телефонный номер, который ранее уличили в мошеннических схемах, операцию заблокируют.

    Кроме того, заморозить карту могут после комментария к переводу, позволяющему установить факт оплаты товара или услуги: «за квартиру за январь», «спасибо за реснички» и другие.

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