Россиянам рассказали, какие действия могут обернуться заморозкой банковской карты

Необычные операции со снятием денег, переводы на сомнительные номера, комментарии наподобие «за торт» и небольшие денежные пополнения могут обернуться блокировкой карты. Об этом сообщила в беседе с Lenta.ru управляющий партнер агентства ВМТ Консалт Екатерина Косарева.

«Один из триггеров — нетипичное поведение клиента. Если человек внезапно начинает ежедневно снимать крупные суммы, в том числе в других городах и ночью, система сработает, и операция зависнет», — сказала она.

Эксперт отметила, что если клиент всегда часто снимал деньги с карты, то его действия не будут подозрительными, поэтому карту не заблокируют.

Вторым триггером специалист назвала переводы сомнительному получателю. После перечисления денег на телефонный номер, который ранее уличили в мошеннических схемах, операцию заблокируют.

Кроме того, заморозить карту могут после комментария к переводу, позволяющему установить факт оплаты товара или услуги: «за квартиру за январь», «спасибо за реснички» и другие.