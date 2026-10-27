Психолог Ахмадуллин назвал пять ошибок родителей, разрушающих доверие детей

Педагог Ахмадуллин: сравнение с другими мешает ребенку верить в себя

Обесценивание чувств и зависимость родительского тепла от успехов могут испортить отношения с ребенком. Об этом рассказал педагог-психолог, сооснователь «Умношколы» Шамиль Ахмадуллин, сообщает газета «Известия» .

Первой ошибкой эксперт назвал сравнение с другими детьми. Вместо мотивации ребенок может почувствовать, что он хуже и заслуживает меньше одобрения. Полезнее отмечать его прогресс относительно собственных прошлых результатов.

Вторая ошибка — связывать тепло с оценками. Когда родители отдаляются из-за неудач, ребенок начинает бояться ошибок и скрывать проблемы. Это вредит и отношениям, и учебе.

Третья ошибка — обесценивать переживания. Насмешки над чувствами заставляют детей перестать делиться ими. Четвертая — обсуждать только учебу, обязанности и проступки. Для доверия нужны и разговоры о друзьях, играх, увлечениях и событиях дня.

Пятая ошибка — требовать того, чего взрослые не соблюдают сами. Дети замечают, когда родители призывают к честности, но обманывают или нарушают обещания.

«Общее у всех пяти ошибок одно: они портят доверие. А доверие — это канал, через который мы можем влиять на ребенка», — заключил Ахмадуллин.