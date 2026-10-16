Специалисты Московской области контролируют капремонт детсада №61 в Мариуполе

Детский сад № 61 в Мариуполе попал во вторую волну восстановления социальных объектов города. Сейчас там идет капитальный ремонт под контролем специалистов Управления технического надзора капитального ремонта (УТНКР) Московской области.

Детсад находится в Ильичевском районе, рассчитан на шесть групп воспитанников. В ходе ремонтных работ строители заменили кровлю и окна, обновили инженерные системы — это водо- и электроснабжение и канализация. Также в рамках капремонта возвели кирпичные перегородки, усилили фундамент здания и сделали стяжку полов.

«Особое внимание при строительстве и капитальном ремонте детских садов уделяется поставке материалов с точки зрения экологичности и пожаробезопасности, наличие сертификатов и гигиенических заключений. <…> Инженерные системы функционируют в штатном режиме, создавая безопасную экологическую и эргономическую среду, необходимую для гармоничного физического и психического развития маленьких мариупольцев», — заявил руководитель проекта УТНКР Московской области Олег Колбин.