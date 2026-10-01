Юрист Чупырь объяснил, как сохранить соцвыплату и высокие проценты по вкладу

В 2026 году начнут учитывать доход с процентов по вкладу при расчете нуждаемости. Как пенсионерам и другим льготным категориям сохранить и меру поддержки от государства, и процент по банковскому депозиту, 360.ru рассказал налоговый юрист и консультант Константин Чупырь.

«Универсальной законной лазейки нет. Наверное, самый действенный и правильный вариант — до открытия или продления крупного вклада проверить правила именно той выплаты, которую человек получает, ее расчетный период и порядок учета процентов. Иногда несколько десятков тысяч рублей дополнительного процентного дохода могут привести к потере социальной выплаты на существенно большую сумму», — пояснил эксперт.

Если же сообщать в налоговую ложные сведения о вкладах или каким-либо образом утаивать эту статью доходов, то можно нарваться на уголовное преследование, так как это фактически хищение из бюджета.

О том, каких социальных выплат доход с процентов на банковском вкладе точно не коснется, читайте в нашей статье.