Сегодня 16:30 Призыв-2026: кого не коснется, кому положена отсрочка и когда начнется отправка в армию Фото: отправка призывников в научные роты ВС РФ / Медиасток.рф Общество

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В 2026 году призывные мероприятия проводят круглогодично, то есть с 1 января по 31 декабря включительно. С октября до конца года в российские войска направят порядка 120 тысяч новобранцев. Они начнут убывать к месту прохождения службы с 10 октября. Как пройдет осенний этап — в материале 360.ru.

Особенности призыва в 2026 году Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России Евгений Бурдинский в интервью газете «Красная звезда» напомнил, что в этом году призывная кампания ведется круглогодично.

Интересно Ранее ее делили на две части: весенний призыв, который стартовал 1 апреля и длился до 15 июля, и осенний — с 1 октября до 31 декабря включительно. В 2025 году призвали 160 и 135 тысяч человек соответственно.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин издал указ, по которому в 2026 году должны призвать в армию и на флот 261 тысячу новобранцев. «В результате к настоящему времени — до начала очередного периода отправки — уже призвали около 80% граждан от установленного задания. Это высокий показатель деятельности сотрудников военных комиссариатов и комиссий», — рассказал Бурдинский. Чтобы не нагружать призывные пункты, которых сформировали 2,5 тысячи, призывную кампанию впервые проводят весь год. Осенний и заключительный этап этого призыва стартовал 1 октября.

Интересно Для отдельных категорий призывников установили другие сроки. Для жителей Крайнего Севера кампания пройдет с 1 ноября и продлится до конца года. Для граждан из сельской местности, которые убирают урожай и сеют озимые культуры, она стартует 15 октября.

Отправка всех остальных новобранцев в войска начнется 10 октября.

Фото: первый день подмосковных призывников / Медиасток.рф

Помимо сроков, нынешняя призывная кампания отличается от предыдущих цифровизацией. Теперь повестки рассылают не только в письменной форме, но и дублируют в электронном виде — их можно найти в личном кабинете на портале госуслуг. Благодаря цифровым технологиям призывные пункты автоматически получили сведения о тех гражданах, которым по закону положена отсрочка или освобождение от службы. Это многодетные отцы, студенты очных отделений, IT-специалисты. Информацию о них предоставляют работодатели и государственные органы. В результате этого более 350 тысяч человек получили отсрочку или освобождение от прохождения службы в армии или на флоте. Им не пришлось идти в военкоматы и заявлять об этом лично. Как пройдет осенний этап призыва 2026 года Для прохождения медкомиссии привлекли 26 тысяч врачей и медработников. Благодаря этому новобранцы смогут проходить медосвидетельствование и профессиональный психологический отбор круглогодично и в удобные для них сроки.

Фото: врач-терапевт осматривает призывника на медкомиссии в военкомате / Медиасток.рф

Если до отправки в войска у призывника возникнут обстоятельства, препятствующие прохождению службы, он должен сообщить об этом в военкомат, к которому прикреплен. После заявления призывная комиссия вынесет решение — либо отложит призыв обратившегося, либо освободит от служба, либо отправит в войска.

Интересно Среди возможных причин для отмены призыва — проблемы со здоровьем и рождение в семье второго или последующего ребенка.