Стало известно, сколько россиян установили самозапрет на оформление новых сим-карт

С момента запуска возможности установить самозапрет на оформление новых сим-карт через «Госуслуги» функцией воспользовались 2,4 миллиона россиян. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Григоренко в беседе с РИА «Новости» .

«Антифрод-сервисами пользуются массово. <…> 2,4 миллиона — на оформление сим-карт», — сказал он.

По словам Григоренко, антимошеннические меры пользуются спросом и приносят результат. Правительство непрерывно их дорабатывает.

Улучшение регулирования оборота сим-карт входит в число системных инициатив властей, нацеленных на борьбу с кибермошенниками. Благодаря принятым мерам за первые восемь месяцев 2026 года количество преступлений, совершенных с применением информационных технологий, снизилось на треть.

Ранее в МВД объяснили, какие данные нельзя оставлять в открытом доступе в соцсетях. Среди них — адреса проживания, телефоны родственников и сканы документов.