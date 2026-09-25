Основатель event-агентства Шкарупа перечислил способы повысить вовлеченность сотрудников

Право отказаться от неэффективной задачи и возможность менять рабочие процессы помогают сотрудникам чувствовать влияние на свою работу. Об этом 25 сентября рассказал бренд-директор и основатель event-агентства «Динамика» Александр Шкарупа, сообщает газета «Известия» .

По словам Шкарупы, привычные способы мотивации — похвала и регулярные встречи с руководителем — теряют эффективность. Сотрудникам важно видеть, что их решения влияют на работу компании.

Эксперт предложил официально разрешить работникам время от времени отказываться от непрофильных или неэффективных задач без ущерба для оценки их работы. Это может снизить ощущение перегрузки и повысить ответственность за результат.

Вместо доски лучших сотрудников Шкарупа советует разбирать с командой ошибки и неудачные эксперименты. Такой формат помогает открыто обсуждать проблемы и искать новые решения. Еще один способ — дать работникам возможность выбирать правило, которое руководство обязуется изменить в установленный срок.

Эксперт также предложил временно обменивать сотрудников задачами между отделами. Это поможет им лучше понять работу коллег. А письмо самому себе о профессиональном будущем позволит работнику сформулировать собственные цели и позже обсудить их с руководителем. По мнению Шкарупы, эти меры не требуют крупных затрат, но укрепляют связь сотрудников с компанией.