Сегодня 06:00 Слухи о романах и дружба с Жаклин Кеннеди. Закулисная жизнь Эдварда Радзинского Фото: РИА «Новости» Общество

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Историку, писателю и драматургу Эдварду Радзинскому 23 сентября исполняется 90 лет. Известность пришла к нему раньше 30, однако о звездной болезни не было и речи: Радзинский всегда работал исключительно от души, а своей главной задачей видел просвещение народа.

«Все было предопределено». Детство, юность и начало карьеры

Эдвард Радзинский родился в 1936 году в Москве. Его отец был драматургом, кинокритиком и переводчиком, мать — старшим следователем в милиции. Атмосфера в семье была позитивной. Потом Радзинский вспоминал, что отец был верующим, «всегда жил с улыбкой» и научил единственного сына незлобивости и оптимизму.

Фото: РИА «Новости»

В школе Эдвард тяготел к гуманитарным наукам и, по его признанию, был «скучным отличником». Однако, судя по историям из его жизни, ничего скучного в ней не было. Например, однажды мальчик на три секунды приложил к коже раскаленный утюг, чтобы доказать одноклассникам свою силу. С тех пор у него остался шрам на боку. Эдвард писал со школьной скамьи, любил тему природы. Первый рассказ напечатал уже в 16 лет.

Все было ясно и предопределено. Я бы очень удивился, если бы не стал писать. Я писал всегда. Эдвард Радзинский, интервью журналу ELLE (1997)

Радзинский также увлекался футболом и легкой атлетикой, но учиться пошел в Московский государственный историко-архивный институт — и его тоже окончил с отличием. Одним из его преподавателей был известный историк-археограф Александр Зимин. Еще студентом Эдвард понял, что хочет «писать об истории» и «жить в истории», а не просто быть историком. Диплом он написал о русском путешественнике Герасиме Лебедеве, который в ХVIII веке основал в Индии первый постоянный театр европейского типа. Дипломную работу Радзинского опубликовали в журнале UNESCO Information. О Лебедеве Радзинский написал свою первую пьесу «Мечта моя… Индия». Решился отдать рукопись в Театр юного зрителя, рядом с которым жил, — и в 1960 году состоялась премьера спектакля. Но известность ему принесли постановки «104 страницы про любовь» (ее сыграли в 120 советских театрах) и «Снимается кино» в Театре имени Ленинского комсомола. По первой из них сняли яркий фильм с Татьяной Дорониной и Александром Лазаревым в главных ролях, поставили оперу и балет.

Фото: РИА «Новости»

Страстная трагическая любовь физика и стюардессы, их лишенные советского пафоса беседы подогревали интерес как к спектаклю, так и к фильму. Картину считали излишне откровенной — скандальным для тех времен выглядело уже то, что девушка ночует у мужчины сразу после знакомства, — но тем охотнее ее смотрели.

Ранняя слава

В дальнейшем практически каждая пьеса молодого историка и драматурга становилась хитом. Признание пришло и за рубежом: пьесы Радзинского с успехом ставили в США, Канаде, Франции, Германии и многих других странах.

Фото: РИА «Новости»

В 1970-х на кинофестивале в Колумбии с его творчеством познакомился культовый писатель Габриэль Гарсиа Маркес. На том фестивале фильм «Еще раз про любовь» получил Гран-при. «О женщине», «Продолжение Дон Жуана», «Монолог о браке» — Радзинский часто обращался к теме любви. При этом в интервью признавался, что в его жизни любовь играет не ведущую роль.

Фото: РИА «Новости»

«Я хотел бы, чтобы она занимала главенствующее место в моей жизни, но если бы мечта моя сбылась, я бы очень испугался», — отмечал он. Однако рассуждал о ней поэтично: утверждал, что каждый раз, влюбляясь, ничего не планирует и словно «попадает под поезд» восторженных чувств.

Каждая любовь похожа и одновременно совершенно непохожа на предыдущую. Вы вступаете в эту любовь как в новый мир, который обещает все и редко дает хоть что-нибудь. Но когда она проходит, вы понимаете, что вам дали все: вы просто этого не поняли. Эдвард Радзинский

Еще одна любимая Радзинским тема — исторические личности. Востребованными стали спектакли «Беседы с Сократом», «Театр времен Нерона и Сенеки», «Наш Декамерон», «Последняя ночь последнего царя». Далеко не все его пьесы доходили до сцены без проблем. Например, «Беседы с Сократом» репетировали в Театре имени Маяковского целых шесть лет, прежде чем их пропустила цензура (в итоге они имели оглушительный успех и продержались на сцене 14 лет).

Фото: РИА «Новости»

А спектакль «Турбаза» до зрителей так и не дошел, хотя был практически готов увидеть свет. В 1970-х его ставил известный режиссер Анатолий Эфрос. Кто-то донес в ЦК КПСС о том, что постановка якобы «порочит действительность», и его запретили. У Эфроса случился инфаркт.

Радзинский на экране

Следом за театральной публикой Эдвард Радзинский покорил телезрителей. Вначале он работал над сценариями фильмов, а с 1980-х на телевидении стали выходить его просветительские передачи. Радзинский никогда не пересказывал сухие факты: он буквально проживал на экране судьбу каждого, о ком говорил. И каждый выпуск был чистой импровизацией.

Мои телевизионные выступления — это всего лишь «культурная задача». Культура сейчас как свеча на ветру. У нашей эпохи очень жесткий ветер, и нести эту свечу сложно всем без исключения. Но нести ее надо, и я рад, что имею к этому хоть какое-то отношение. Эдвард Радзинский

Его передачи на Первом канале получили четыре национальные телевизионные премии «ТЭФИ». В 2006 году его наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и признали человеком десятилетия по версии портала Rambler. Однако Радзинский относится к наградам сдержанно. «У меня не было наград, и от этого я [был] счастлив. Ибо я не люблю как барского гнева, так и барской любви, избегая и того, и другого», — отмечал он в 1997 году.

Фото: Viktor Chernov/Russian Look / www.globallookpress.com

Несмотря на бурный успех на сцене и телевидении, Радзинский не переставал писать. В 1990-х он прославился как автор живых и интересных биографий известных личностей. Произведения переводились на множество языков — от английского до иврита. Среди героев его книг — Иван Грозный, Иосиф Сталин, Наполеон, Александр II. В 2001–2008 годах Радзинский был членом Совета по культуре и искусству при президенте. Входил в редколлегию журнала «Драматург» и жюри литературного конкурса «Большая книга».

«За занавесом». Личная жизнь историка

Историк и драматург за свою жизнь очень много путешествовал. Считал, что любая поездка за границу открывает в человеке новые грани — «это поездка к самому себе». Среди его друзей были знаменитый виолончелист Мстислав Ростропович и выдающаяся оперная певица Галина Вишневская, представители английских аристократических семей и даже бывшая первая леди США Жаклин Кеннеди. Она редактировала его книгу, работая в издательстве «Дабл Дэй».

Фото: imago stock&people / www.globallookpress.com

Пожалуй, тут зазнался бы любой. Но Радзинский — человек из другого теста. Он любит уединение («Везде хожу один, и стая, даже волчья, для меня не годится»), склонен к самоанализу, равнодушен к бытовым удобствам («Безбытность — самое главное в жизни»). А работа для него прежде всего радость, возможность высказаться и все та же «встреча с собой». О личной жизни Радзинский говорить не любит — считает, что она должна быть «за занавесом». «Для этого у писателя есть книги, в которых он так или иначе исповедуется. Нужно просто читать мои пьесы», — говорит драматург. Ходили слухи о его многочисленных романах: по словам Радзинского, сильно преувеличенные.

Фото: Boris Kavashkin/Global Look Press / www.globallookpress.com

Известно, что впервые он влюбился еще в детском саду, а женат был трижды. С первой супругой Аллой Гераскиной — актрисой и литератором, дочерью детской писательницы Лии Гераскиной — Эдвард прожил с 1955 по 1964 год. В дальнейшем она эмигрировала в США. Их сын Олег*, родившийся в 1958 году, в советские годы был диссидентом. В 1982 году его арестовали на антисоветскую агитацию и пропаганду и приговорили к году заключения и пяти годам ссылки. Радзинский-младший* отбывал ее в Томской, а затем Владимирской области. При Михаиле Горбачеве его вместе с другими диссидентами помиловали специальным указом в рамках политики либерализации и сближения с Западом, но выслали из страны. Олег* поселился в США, сейчас живет в Лондоне. Он женат, у него четверо детей. Второй женой Эдварда Радзинского стала Татьяна Доронина. Они понравились друг другу, еще когда оба были несвободны. Доронина стала музой Радзинского. Они были в браке в 1966–1971 годах. Сохранить отношения не получилось в том числе из-за того, что оба в первую очередь ценили свою карьеру. Бывшие супруги остались друзьями. В 1997 году Эдвард женился на еще одной творческой женщине — Елене Денисовой. В советские годы она была актрисой, но в 1986 году оставила карьеру и стала филантропом.

Фото: РИА «Новости»

Теперь она занимается реабилитацией алко- и наркозависимых, помогает бедным. Елена младше мужа на 24 года, но, судя по всему, гармоничным отношениям это не мешает.

Эдвард Радзинский сейчас

С годами Радзинский не растерял ни любви к своему делу, ни популярности. Канал на YouTube о загадках истории, который он завел в 2020 году, собрал более 470 тысяч подписчиков, а некоторые видео просмотрели более двух миллионов раз. Историк и драматург, вопреки слухам о его эмиграции, продолжает жить в России и по-прежнему периодически устраивает творческие встречи.

Фото: РИА «Новости»

В 2024 году стало известно, что мошенники обманули Радзинского на 45 миллионов рублей: он отдал их «доверенному лицу из спецслужб», утверждавшему, что ими хотят завладеть ВСУ. Позже писатель обратился в полицию. Предполагаемого курьера задержали, однако информации о том, вернулись ли к Радзинскому деньги, нет. Очередной юбилей Эдвард Радзинский широко праздновать не планирует. «Я своих юбилеев не отмечал и не отмечаю», — заявил он «Газете.ru». Очевидно, он из тех немногих знаменитостей, которые ценят свою богатую внутреннюю жизнь гораздо выше внешнего лоска и не нуждаются в громких публичных мероприятиях.

* Олег Радзинский внесен в реестр иностранных агентов в России.