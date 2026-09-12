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    В Волоколамске спасатели вывели из леса двух 72-летних грибников

    Фото: РИА «Новости»

    В Волоколамском округе спасатели помогли двум пожилым грибникам выбраться из леса. Оба мужчины потеряли ориентир во время «тихой охоты», сообщили в Мособлпожспасе.

    Первый сигнал поступил в службу 112 около 16:00. Женщина рассказала, что ее 72-летний муж ушел в лес у СНТ «Сославино» и не может найти дорогу домой.

    Спасатели прибыли на место, созвонились с мужчиной и определили примерный район поиска. Они прочесывали лес, подавая звуковые сигналы, и нашли его примерно через час.

    Второй звонок поступил тем же спасателям около 19:00. Супруга другого 72-летнего пенсионера сообщила, что он ушел в лес возле СНТ «Останкино» и не вернулся. Поиск осложняли наступившие сумерки и отсутствие у мужчины телефона.

    Через несколько часов он откликнулся на звуковые сигналы и вышел к спасателям. Медицинская помощь обоим мужчинам не понадобилась.

    Накануне в Коломне спасли трех заблудившихся в лесу женщин.