В Волоколамске спасатели вывели из леса двух 72-летних грибников

В Волоколамском округе спасатели помогли двум пожилым грибникам выбраться из леса. Оба мужчины потеряли ориентир во время «тихой охоты», сообщили в Мособлпожспасе .

Первый сигнал поступил в службу 112 около 16:00. Женщина рассказала, что ее 72-летний муж ушел в лес у СНТ «Сославино» и не может найти дорогу домой.

Спасатели прибыли на место, созвонились с мужчиной и определили примерный район поиска. Они прочесывали лес, подавая звуковые сигналы, и нашли его примерно через час.

Второй звонок поступил тем же спасателям около 19:00. Супруга другого 72-летнего пенсионера сообщила, что он ушел в лес возле СНТ «Останкино» и не вернулся. Поиск осложняли наступившие сумерки и отсутствие у мужчины телефона.

Через несколько часов он откликнулся на звуковые сигналы и вышел к спасателям. Медицинская помощь обоим мужчинам не понадобилась.

Накануне в Коломне спасли трех заблудившихся в лесу женщин.