Очередь к мощам святителя Спиридона растянулась до Парка Горького

Конец очереди к Храму Христа Спасителя, где выставили для поклонения десницу святителя Спиридона Тримифунтского, находится в районе Парка Горького. Об этом сообщила Информационная служба Московской городской епархии.

По информации на 13:00 предположительное время ожидания составляло 7 часов. Ближайшая станция метро — «Октябрьская».

Организаторы предупредили, что на Патриаршем мосту очередь расширяется, плотность людей возрастает. Паломников в целях безопасности впускают блоками, поэтому может казаться, что долго нет продвижения, но это не так.

«Все люди, которые сейчас приходят в очередь, могут рассчитывать на то, что они попадут сегодня в храм», — заверил глава информационной службы Московской городской епархии РПЦ священник Александр Волков, его процитировало РИА «Новости». Тем, кто намерен приехать вечером, будет сложнее, добавил священнослужитель.

Ранее организаторы сообщили, что паломники могут тут же в храме заказать требы.