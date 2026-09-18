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    Интимные снимки для незнакомки стоили москвичу 320 тысяч рублей

    РЕН ТВ: москвич отправил девушке непристойное фото и лишился 320 тыс. рублей

    Фото: РИА «Новости»

    30-летний житель Москвы стал жертвой шантажа после знакомства на сайте знакомств. Об этом сообщил РЕН ТВ.

    Москвич познакомился с девушкой на сайте знакомств. По ее инициативе общение перешло в мессенджер, где они обменялись непристойными фотографиями.

    Через некоторое время новая знакомая начала шантажировать мужчину этим снимком. Она угрожала разослать фото его знакомым и требовала деньги.

    Житель столицы перевел девушке 320 тысяч рублей на разные банковские счета. После получения денег аферистка удалила все диалоги. Только тогда мужчина понял, что стал жертвой злоумышленницы.

    В начале сентября стало известно, что мошенники привлекли ИИ для обмана россиян на сайтах знакомств.