Интимные снимки для незнакомки стоили москвичу 320 тысяч рублей

30-летний житель Москвы стал жертвой шантажа после знакомства на сайте знакомств. Об этом сообщил РЕН ТВ .

Москвич познакомился с девушкой на сайте знакомств. По ее инициативе общение перешло в мессенджер, где они обменялись непристойными фотографиями.

Через некоторое время новая знакомая начала шантажировать мужчину этим снимком. Она угрожала разослать фото его знакомым и требовала деньги.

Житель столицы перевел девушке 320 тысяч рублей на разные банковские счета. После получения денег аферистка удалила все диалоги. Только тогда мужчина понял, что стал жертвой злоумышленницы.

В начале сентября стало известно, что мошенники привлекли ИИ для обмана россиян на сайтах знакомств.