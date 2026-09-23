Росмолодежь открыла прием заявок на конкурс «Молодежная столица России — 2027»
Прием заявок на звание «Молодежная столица России — 2027» стартовал 23 сентября. Побороться за статус смогут региональные центры, которые развивают молодежную инфраструктуру, создают возможности для учебы, работы, творчества и самореализации, сообщила пресс-служба Росмолодежи.
Заявки принимаются до 16 октября на платформе «Молодежь России». Впервые в отборе с самого начала будет участвовать молодежь городов.
«В этом году мы выбираем молодежную столицу России в пятый раз. Впервые молодые жители включаются в отбор с самого начала», — отметил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.
На первом этапе города представят творческие видеовизитки, подготовленные молодежными командами. Жители смогут поддержать свой город публикациями в социальных сетях с фотографиями, видео и историями о местных проектах и возможностях. При оценке учтут число авторов, разнообразие и качество контента.
Экспертное жюри определит 10 полуфиналистов. Они подготовят «Заявочные книги» с информацией о молодежной среде, проектах, сообществах и программе мероприятий. После этого выберут пять финалистов, которые представят свои города в медиапроекте «Тур по молодежным столицам».
Финальным этапом станет народное голосование на «Госуслугах» с 1 по 18 декабря. Победителя объявят 19 декабря в Национальном центре «Россия» на церемонии премии «Время молодых».