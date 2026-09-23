Прием заявок на звание «Молодежная столица России — 2027» стартовал 23 сентября. Побороться за статус смогут региональные центры, которые развивают молодежную инфраструктуру, создают возможности для учебы, работы, творчества и самореализации, сообщила пресс-служба Росмолодежи.

Заявки принимаются до 16 октября на платформе «Молодежь России». Впервые в отборе с самого начала будет участвовать молодежь городов.

«В этом году мы выбираем молодежную столицу России в пятый раз. Впервые молодые жители включаются в отбор с самого начала», — отметил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.

На первом этапе города представят творческие видеовизитки, подготовленные молодежными командами. Жители смогут поддержать свой город публикациями в социальных сетях с фотографиями, видео и историями о местных проектах и возможностях. При оценке учтут число авторов, разнообразие и качество контента.