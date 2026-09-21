В России не принято ограничивать доступ журналистов к Кремлю. Об этом сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова привел ТАСС .

Таким образом он прокомментировал отказ корреспондентам CNN и ряду других СМИ в доступе в Белый дом. По словам Пескова, практика работы США с журналистами — их внутреннее дело, в которое Россия вмешиваться не собирается.

«Мы работаем со всеми журналистами, у нас так не принято», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Ранее Дмитрий Песков указал на затяжной характер информационных войн. Непрекращающиеся фейки потребуют огромных усилий от всех мировых информагентств, чтобы они могли сохранить свой профессиональный подход и эталонный уровень правдивости.