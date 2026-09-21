360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Песков подчеркнул, что Кремль работает со всеми журналистами

    Песков: Кремль работает со всеми журналистами

    Фото: РИА «Новости»

    В России не принято ограничивать доступ журналистов к Кремлю. Об этом сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова привел ТАСС.

    Таким образом он прокомментировал отказ корреспондентам CNN и ряду других СМИ в доступе в Белый дом. По словам Пескова, практика работы США с журналистами — их внутреннее дело, в которое Россия вмешиваться не собирается.

    «Мы работаем со всеми журналистами, у нас так не принято», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

    Ранее Дмитрий Песков указал на затяжной характер информационных войн. Непрекращающиеся фейки потребуют огромных усилий от всех мировых информагентств, чтобы они могли сохранить свой профессиональный подход и эталонный уровень правдивости.