ЦИК опубликовал результаты выборов в Мособлдуму после обработки 25,26% протоколов

После обработки 25,26% протоколов «Единая Россия» лидирует на выборах в Московскую областную думу с 53,64% голосов. Такие данные привел ЦИК России на официальном сайте .

Следом за правящей партией идет КПРФ, которая набирает пока 12,65%. Замыкают тройку лидеров «Новые люди» — 11,31%. У ЛДПР — 9,87%.

«Справедливая Россия» пока не преодолевает пятипроцентный барьер — у нее 4,85%. Партия пенсионеров получила 2,72%, «Зеленые» — 2,38%, «Коммунисты России» — 1,66%.

Ранее о своих впечатлениях от организации выборов рассказал иностранный журналист Винченцо Лоруссо, который освещал процесс голосования на территории Донбасса.