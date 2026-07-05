Кадыров рассказал о роли полка «Север-Ахмат» в боях за Константиновку

Военнослужащие 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат» Минобороны России участвовали в освобождении Константиновки и эвакуации мирных жителей. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в телеграм-канале .

По словам Кадырова, бойцы действовали под командованием Зайнди Зингиева. Они провели разминирование, вывели людей в безопасное место, и сейчас их жизням ничего не угрожает.

«Освобождение Константиновки стало результатом слаженной, выверенной и по-настоящему мужественной работы российских военнослужащих <…> Самое деятельное участие в этой операции приняли военнослужащие 78-го мотострелкового полка „Север-Ахмат“ МО РФ под командованием <…> Зайнди Зингиева. Бойцы вновь показали, что для них нет невыполнимых задач, когда речь идет о защите людей и выполнении приказа», — написал Кадыров.

Ранее Путин назвал освобождение Константиновки ключом к освобождению всей территории ДНР и отметил, что это открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.