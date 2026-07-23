Кадыров показал кадры разгрома позиций ВСУ по наводке спецназа «Ахмат»

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры разгрома позиций БПЛА ВСУ по наводке спецназа «Ахмат». Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Как сообщил глава Чечни, работы роты БПЛА батальона «Шрам» прошли на Краснолиманском направлении. Бойцы нашли участок, который противник решил использовать как удобную площадку для своих дронов.

«После передачи координат в работу вступил расчет РСЗО „Град“ союзных подразделений. По выявленному квадрату был нанесен массированный огневой удар», — отметил Кадыров.

Глава Чечни также добавил, что позиции противника уничтожили в результате поражения.

Ранее группу бойцов ВСУ в Сумской области остановили ударные дроны спецназа «Ахмат». Боевиков засекли во время аэроразведки в частном секторе.