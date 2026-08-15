Группа добровольцев из Чечни отправилась в зону спецоперации

Кадыров пожелал крепости духа отправившимся на СВО добровольцам из Чечни

Прошедшая обучение в Российском университете спецназа группа добровольцев вылетела из аэропорта Грозного в зону проведения специальной военной операции для пополнения состава спецназа «Ахмат». Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров .

Он подчеркнул, что с напутственной речью перед бойцами выступил председатель правительства республики, начальник Регионального оперативного штаба по проведению СВО Магомед Даудов.

«Он пожелал бойцам стойкости, успехов в службе и достойного выполнения всех задач, поставленных командованием», — заявил Кадыров.

Глава Чечни подчеркнул, что добровольцы прошли необходимый курс обучения в Российском университете спецназа, где опытные инструкторы уделили особое внимание навыкам, тактической и огневой подготовке, а также действиям в условиях, максимально приближенных к реальной боевой обстановке.

«Искренне присоединяюсь ко всем добрым пожеланиям, высказанным сегодня в адрес наших воинов. Желаю им крепости духа, удачи и благополучного возвращения домой», — подытожил Кадыров.

В конце июля он сообщил об уничтожении позиций операторов украинских беспилотников на Краснолиманском направлении. Чеченский лидер подчеркнул, что координаты для удара расчета РСЗО «Град» передали разведчики спецназа «Ахмат».