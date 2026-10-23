Кадыров раскрыл число отправленных из Чечни в зону СВО бойцов и добровольцев

Кадыров: из Чечни в зону спецоперации направили 78 720 бойцов и добровольцев

Около 79 тысяч бойцов и добровольцев направили из Чеченской Республики (ЧР) в зону спецоперации. Об этом глава республики Рамзан Кадыров сообщил в телеграм-канале .

«На сегодняшний день в зону проведения спецоперации направлено 78 720 наших бойцов, в том числе 26 308 добровольцев», — уточнил глава республики.

Кадыров добавил, что в настоящее время более 14 тысяч военных и сотрудников силовых структур ЧР выполняют боевые задачи на СВО.

Он также отметил вклад Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, которые на нужды спецоперации направил более 44 миллиардов 684 миллионов рублей. Кроме того, с 2022 года в новые регионы доставили почти 29 947 тонн гуманитарных грузов.

В августе Кадыров сообщал об отправке группы добровольцев из аэропорта Грозного в зону СВО. Бойцы прошли обучение в Российском университете спецназа.