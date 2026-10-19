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    В Чечне опровергли слухи о создании Адамом Кадыровым силового спецподразделения

    Фото: РИА «Новости»

    Информация о том, что секретарь Совета безопасности Чечни Адам Кадыров создал отдельное силовое подразделение «Команда К-13» не соответствует действительности — такой структуры не существует. Об этом РИА «Новости» заявил зампредседателя правительства — министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ильман Вахидов.

    «Во-первых, никакого отдельного подразделения, тем более созданного Адамом Кадыровым, не существует. Во-вторых, в запрещенной в России социальной сети Instagram* нет верифицированных аккаунтов силовых ведомств или органов власти Чеченской Республики», — сказал Вахидов.

    По его словам, аккаунт, на который ссылаются СМИ, вероятно, ведет частное лицо, если судить по размещенным в нем материалам. Это не официальный источник информации.

    В конце лета глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что секретарь Совбеза республики Адам Кадыров получил медаль Министерства обороны Абхазии «За боевое содружество».

    * Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

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