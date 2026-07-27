«Вымысел чьей-то фантазии». Кадыров опроверг дефицит продовольствия в Чечне

Кадыров назвал вымыслом слухи о якобы грядущем дефиците продуктов в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал вымыслом появившиеся в интернете сообщения о якобы надвигающемся на республику дефиците продовольствия и товаров первой необходимости. Об этом он сообщил в телеграм-канале .

«Эти сведения являются вымыслом чьей-то фантазии и, конечно же, абсолютно не соответствуют действительности», — написал чеченский лидер.

Кадыров добавил, что в Чечне имеется достаточный запас и продтоваров, и товаров первой необходимости. Фермерские хозяйства, профильные предприятия и перерабатывающие организации работают в штатном режиме. С проведением сезонных полевых работ тоже нет проблем.

Чеченский лидер также призвал доверять только официальной информации.

Ранее Кадыров опубликовал кадры разгрома позиций БПЛА ВСУ на Краснолиманском направлении. Бойцы спецназа «Ахмат» дали наводку на площадку противника российским расчетам РСЗО «Град».