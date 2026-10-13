Рамзана Кадырова наградили знаком «Почетный железнодорожник»
Знаком «Почетный железнодорожник» наградили главу Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщило РИА «Новости».
Награду вручили на торжественной церемонии присвоения железнодорожной станции Грозного имени первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова.
«За значительный вклад в развитие и достижение высоких результатов деятельности железнодорожного транспорта знаком „Почетный железнодорожник ОАО „Российские железные дороги“"награждается глава Чеченской республики Рамзан Ахматович Кадыров», — зачитал ведущий.
Знак Кадырову вручил заместитель гендиректора РЖД Иван Колесников.
В начале октября Кадырову присвоили очередное высшее воинское звание генерала армии. Указ президента России на церемонии в Грозном зачитал директор Росгвардии Виктор Золотов.
Глава Чечни признался, что воспринял присвоение ему звания генерала армии как аванс. Он отметил большую ответственность с повышением званий.
Кадыров официально вступил в должность главы Чеченской Республики на новый срок. Церемония вручения штандарта прошла в день 50-летия Рамзана Кадырова.