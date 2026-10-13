360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Рамзана Кадырова наградили знаком «Почетный железнодорожник»

    Фото: РИА «Новости»

    Знаком «Почетный железнодорожник» наградили главу Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Награду вручили на торжественной церемонии присвоения железнодорожной станции Грозного имени первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова.

    «За значительный вклад в развитие и достижение высоких результатов деятельности железнодорожного транспорта знаком „Почетный железнодорожник ОАО „Российские железные дороги“"награждается глава Чеченской республики Рамзан Ахматович Кадыров», — зачитал ведущий.

    Знак Кадырову вручил заместитель гендиректора РЖД Иван Колесников.

    В начале октября Кадырову присвоили очередное высшее воинское звание генерала армии. Указ президента России на церемонии в Грозном зачитал директор Росгвардии Виктор Золотов.

    Глава Чечни признался, что воспринял присвоение ему звания генерала армии как аванс. Он отметил большую ответственность с повышением званий.

    Кадыров официально вступил в должность главы Чеченской Республики на новый срок. Церемония вручения штандарта прошла в день 50-летия Рамзана Кадырова.

    Читайте также

    В Грозном открыли бульвар имени отца Кадырова

    Кадыров возглавил Чечню на новый срок в день 50-летия

    Кадыров раскрыл, как воспринял присвоение ему звания генерала армии

    Кадыров ответил Австралии на санкции против фонда имени его отца