Названо точное количество бойцов из Чечни в зоне СВО

Кадыров: более 76 тысяч чеченцев отправились служить в зону СВО

Более 76 тысяч чеченцев присоединились к борьбе за Донбасс с февраля 2022 года. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова выделил деньги на помощь бойцам. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем телеграм-канале .

«С начала СВО из Чеченской Республики в ее зону направлены 76 434 бойца. Наши воины достойно выполняют поставленные задачи и демонстрируют высокую эффективность», — сказал он.

Глава Чечни сообщил, что фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова выделил 44 миллиарда 196 миллионов рублей на поддержку подразделений. Их обеспечили экипировкой, техникой, средствами связи и транспортом.

Бойцы спецназа «Ахмат» и других чеченских подразделений участвуют в операциях на разных направлениях СВО. Ранее Кадыров рассказал об их вкладе в освобождение Константиновки.