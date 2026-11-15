Нутрициолог Сергунина предупредила о высокой калорийности полезных десертов

Нутрициолог Вероника Сергунина предупредила: сладости с маркировкой «полезные» не всегда выигрывают у обычных по составу и энергетической ценности, сообщает NEWS.ru .

Специалист посоветовала проверять порядок ингредиентов в батончиках, мюсли, варенье и сгущенке. Если фруктоза стоит перед мукой и орехами, значит, ее в продукте больше всего. По словам Сергуниной, обычный ореховый батончик с сахаром на последнем месте в составе может оказаться полезнее такой альтернативы.

Отсутствие сахара, лактозы и глютена не гарантирует низкой калорийности. Растительное молоко, масла, орехи и семена, которые используют в подобных продуктах, повышают их энергетическую ценность.

Нутрициолог рекомендовала оценивать не только состав, но и содержание калорий, белков, жиров и углеводов. Если в «протеиновом» батончике углеводов или жиров значительно больше, чем белка, Сергунина считает такое название неоправданным. Сахар, стевию и эритрит она назвала допустимыми при отсутствии чувствительности желудочно-кишечного тракта, пишет «Свободная пресса».