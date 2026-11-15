360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Нутрициолог Сергунина предупредила о высокой калорийности полезных десертов

    Нутрициолог Вероника Сергунина предупредила: сладости с маркировкой «полезные» не всегда выигрывают у обычных по составу и энергетической ценности, сообщает NEWS.ru.

    Специалист посоветовала проверять порядок ингредиентов в батончиках, мюсли, варенье и сгущенке. Если фруктоза стоит перед мукой и орехами, значит, ее в продукте больше всего. По словам Сергуниной, обычный ореховый батончик с сахаром на последнем месте в составе может оказаться полезнее такой альтернативы.

    Отсутствие сахара, лактозы и глютена не гарантирует низкой калорийности. Растительное молоко, масла, орехи и семена, которые используют в подобных продуктах, повышают их энергетическую ценность.

    Нутрициолог рекомендовала оценивать не только состав, но и содержание калорий, белков, жиров и углеводов. Если в «протеиновом» батончике углеводов или жиров значительно больше, чем белка, Сергунина считает такое название неоправданным. Сахар, стевию и эритрит она назвала допустимыми при отсутствии чувствительности желудочно-кишечного тракта, пишет «Свободная пресса».

    Читайте также

    Пенсионерам объяснили, как не платить случайный налог

    Жительница Ганы по радио пригрозила проклясть мужа из-за его измен

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Правительство утвердило план развития энергетики России на 2027–2029 годы

    Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

    ГИБДД проведет массовые проверки водителей на трезвость

    Центробанк рекомендовал завести отдельную карту перед «Черной пятницей»

    Белка не смогла пролезть в дупло из-за набранного веса

    Адвокат назвал условие для взыскания алиментов за все годы неуплаты

    Сенатор объяснил, как можно продать ипотечную квартиру и что для этого нужно

    Фейк: вручение повесток россиянам в военкомат возложили на коммунальщиков

    Законопроект о лимите переводов для подозрительных клиентов внесли в Госдуму

    Дизайнер Романюк рассказала, как модно украсить новогоднюю елку в 2027 году

    Соцфонд изменит график ноябрьских выплат пенсий и детских пособий