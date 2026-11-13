Дизайнер Романюк рассказала, как модно украсить новогоднюю елку в 2027 году

Совсем скоро начнется новогодняя суета с подготовкой подарков, украшением дома, елки и планированием меню. Как нарядить главную красавицу ночи в этом году, чтобы это соответствовало современным трендам, 360.ru рассказала арт-директор Romaniuk Design Нина Романюк.

В 2027 году в моду вернулись съедобные игрушки, например, печенье на ленточке. Это своего рода привет из прошлого, когда на рождественских елках висели яблоки, орехи и сладости.

«Я вижу интерес к вещам с историей, ручной работы, с выразительными фактурами. Это могут быть семейные стеклянные игрушки, которые отлично сочетаются с современными шарами. Вешают и бумажные звезды, пряники, которые пекут с детьми — это еще создаст и семейную историю, воспоминания», — рассказала Романюк.

В 2027 году будут актуальными глубокие винные оттенки, хвойный зеленый цвет, шоколадный с небольшой примесью меди и приглушенного золота. В этой цветовой палитре легко соединить бордовые бархатные ленты, стеклянные шары и несколько деревянных фигурок.

Также сегодня популярен эффект «морозной елки». Его можно создать с помощью матового серебра, дымчатового голубого оттенка, прозрачных игрушек и стекла с эффектом инея. Дизайнер посоветовала оставить больше свободного пространства, чтобы все украшения и мелкие детали можно было разглядывать.

Откуда пришла традиция наряжать елку и какие украшения использовали наши предки, читайте в нашей статье.