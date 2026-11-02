Правительство утвердило план развития энергетики России на 2027–2029 годы

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о реализации первого этапа Энергетической стратегии России до 2050 года. План рассчитан на 2027–2029 годы и включает более 80 мероприятий, сообщила пресс-служба правительства.

Основной задачей станет повышение надежности энергоснабжения. Для этого власти намерены модернизировать инфраструктуру, внедрять новые технологии и расширять выпуск отечественного оборудования и комплектующих.

Отдельные меры предусматривают цифровизацию и автоматизацию отрасли, сокращение вредных выбросов и развитие альтернативных источников энергии. Кроме того, правительство планирует расширять сотрудничество с дружественными государствами и продвигать российские энергетические товары и услуги на зарубежных рынках.

В документе также предусмотрены подготовка молодых специалистов, поддержка ученых и инженеров, обновление профессиональных стандартов и популяризация инженерно-технического образования.

Энергетическую стратегию до 2050 года правительство утвердило в 2025 году. Нынешний план определяет мероприятия первого этапа ее реализации.

Президент Владимир Путин ранее назвал Россию единственной страной в мире с компетенциями по всей ядерной энергетике.