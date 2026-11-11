Законопроект о лимите переводов для подозрительных клиентов внесли в Госдуму

Банки с 1 марта 2028 года могут начать ограничивать операции клиентам, которых заподозрят в сомнительных переводах. Такой законопроект внесла в Госдуму группа депутатов и сенаторов, среди которых глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.

В пояснительной записке к законопроекту авторы отметили, что теневой финансовый сектор все чаще использует переводы между физлицами для обхода контроля. Недобросовестные участники нередко дробят операции сразу в 30 банках, переходя из одной организации в другую.

Если новый закон примут, Банк России вместе с Росфинмониторингом будет определять признаки подозрительных операций и передавать информацию о таких клиентах банкам. Те, в свою очередь, должны будут ввести ограничения не позднее следующего рабочего дня после обнаружения таких операций.

Банк сможет ограничить внесение наличных на счета клиента и переводы от других граждан суммой 30 тысяч рублей в месяц. Отдельный лимит будет действовать для каждого из этих видов операций.

Срок ограничений банк будет устанавливать сам, но не больше чем на год. А если в течение трех лет после снятия ограничений подозрительные операции повторятся, лимит введут уже на два года.

При этом, согласно законопроекту, банк должен будет уведомить клиента о причинах и сроках ограничений, а также о порядке обжалования. Клиент сможет обжаловать введение ограничений в досудебном порядке, а уже после этого, если необходимо, решение можно будет оспорить в суде.

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