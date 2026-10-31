Что-то на богатом. Как выглядит и где находится самый дорогой особняк-дворец России

Самый дорогой особняк в дворцовом стиле в России продают за 2,4 млрд рублей

На Рублево-Успенском шоссе в 10 километрах от Москвы выставили на продажу особняк в дворцовом стиле. Стоимость объекта составляет 2,4 миллиарда рублей. Об этом сообщила представитель риэлторской группы Диана Достовалова, ее процитировал ТАСС .

Внешний облик здания выполнен в традициях готической загородной резиденции. На фасаде видны сложные крутые крыши с темной черепицей и остроконечными шпилями.

Архитекторы использовали светлый натуральный камень для отделки стен и дополнили его декоративной кирпичной кладкой. Площадь «дворца» составляет 2500 квадратных метров.

Особняк окружает густой сосновый лесной массив с ухоженными газонами и мощеными дорожками. Каменные балюстрады, открытые террасы и арочные оконные проемы подчеркивают классический стиль постройки.

Экстерьер еще не закончен до конца. Мебель предстоит выбрать новому владельцу. Один из парадных залов особняка также выполнен в дворцовом стиле.

Высокий кессонный потолок украшен золотым окладом и масштабной художественной росписью с мифологическими сюжетами.

По периметру помещения установлены насыщенно-синие колонны с позолоченными капиталями. Стены декорированы глубокими красными панелями с золоченым орнаментом.

В Подмосковье еще в прошлом году на продажу выставляли более дорогой лот. Особняк в полторы тысячи квадратных метров площадью продавали за восемь миллиардов рублей.