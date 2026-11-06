Silver Mercury открыл сезон-2027
Федеральная премия SM Awards 2027 от Silver Mercury открыла новый сезон. Он включает 14 профессиональных блоков и 169 номинаций.
По словам CEO экосистемы Алины Дорохиной, структуру пересобрали вокруг участника с открытой публикацией оценок экспертов.
«Нам важно, чтобы сильный проект попадал в свою номинацию, получал справедливую профессиональную оценку, а признание дальше работало на репутацию и новые возможности команды. В этом для нас и есть смысл миссии „Таланты должны хорошо зарабатывать“», — рассказала она.
Главные обновления премии:
- M. SOLUTIONS FOR SOCIAL CHANGE — самостоятельный блок для соцпроектов с акцентом на доказанный результат.
- N. LOCAL ICON — новый блок для стартапов, молодых и локальных брендов.
- G. MEDIA — бывший Media Production, сфокусированный на медиапланировании.
На первом этапе проекты оценивает Отборочный комитет. Кандидаты подают заявки, а председатели блоков отбирают специалистов. Жюри второго этапа формируется отдельно.
Прием заявок открыт до 23 апреля 2027 года.
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