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    Silver Mercury открыл сезон-2027

    предоставлено организаторами
    Фото: предоставлено организаторами

    Федеральная премия SM Awards 2027 от Silver Mercury открыла новый сезон. Он включает 14 профессиональных блоков и 169 номинаций.

    По словам CEO экосистемы Алины Дорохиной, структуру пересобрали вокруг участника с открытой публикацией оценок экспертов.

    «Нам важно, чтобы сильный проект попадал в свою номинацию, получал справедливую профессиональную оценку, а признание дальше работало на репутацию и новые возможности команды. В этом для нас и есть смысл миссии „Таланты должны хорошо зарабатывать“», — рассказала она.

    Главные обновления премии:

    На первом этапе проекты оценивает Отборочный комитет. Кандидаты подают заявки, а председатели блоков отбирают специалистов. Жюри второго этапа формируется отдельно.

    Прием заявок открыт до 23 апреля 2027 года.

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