Silver Mercury открыл сезон-2027

Федеральная премия SM Awards 2027 от Silver Mercury открыла новый сезон. Он включает 14 профессиональных блоков и 169 номинаций.

По словам CEO экосистемы Алины Дорохиной, структуру пересобрали вокруг участника с открытой публикацией оценок экспертов.

«Нам важно, чтобы сильный проект попадал в свою номинацию, получал справедливую профессиональную оценку, а признание дальше работало на репутацию и новые возможности команды. В этом для нас и есть смысл миссии „Таланты должны хорошо зарабатывать“», — рассказала она.

Главные обновления премии:

M. SOLUTIONS FOR SOCIAL CHANGE — самостоятельный блок для соцпроектов с акцентом на доказанный результат.

N. LOCAL ICON — новый блок для стартапов, молодых и локальных брендов.

G. MEDIA — бывший Media Production, сфокусированный на медиапланировании.

На первом этапе проекты оценивает Отборочный комитет. Кандидаты подают заявки, а председатели блоков отбирают специалистов. Жюри второго этапа формируется отдельно.

Прием заявок открыт до 23 апреля 2027 года.