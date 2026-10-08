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    И розы, и роботы. Подмосковье представит на «Золотой осени» продукты и агротехнологии

    Московская область представит продукцию и разработки на выставке «Золотая осень»

    Фото: Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

    В четверг, 8 октября, для всех желающих откроет свои двери главное событие агропромышленного комплекса — выставка «Золотая осень — 2026». Московская область представляет на форуме продукцию региональных производителей и разработки для сельского хозяйства. Об этом рассказала пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

    Экспозиция области охватила самые разные направления агротехнологий — от селекции до цифровых решений для земледелия и животноводства. Университет имени Вернадского представил цифровую модель картофелеуборочного комбайна, а среди экспонатов также заметили макеты роботов для добровольного доения и системы контроля параметров воды на акваферме.

    До 10 октября в зоне «Вкусное Подмосковье» свою продукцию представят 25 предприятий и фермерских хозяйств региона. Гости смогут попробовать мясные деликатесы, сыры, выпечку, ягоды, овощи и сладости, а также вина подмосковных виноделен «Нордвайн» и «Эльпа».

    В первый день, посвященный деловой программе, выставку посетил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, рассказала пресс-служба кабмина.

    Ему представили подмосковный проект «АгроНЕлагерь». Там дети знакомятся с сельскохозяйственными профессиями, ухаживают за животными и учатся варить сыр из полученного молока.

    «Это замечательно, что вы с таким настроением работаете с детьми. Формируете в том числе интерес и к агронауке, к будущей возможности поступить в университет, стать ветеринарами, агрономами, пойти в сельхозмашиностроение», — сказал председатель правительства.

    Выставка «Золотая осень — 2026» проходит в московском «Тимирязев Центре» с 7 по 10 октября. Она открыта для свободного посещения, однако необходимо заранее зарегистрироваться на официальном сайте.

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