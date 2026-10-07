Прием заявок на поддержку семейных ферм открыли в Подмосковье

С 7 октября в Подмосковье принимают заявки на субсидии для развития крестьянских хозяйств, работающих в формате семейных ферм. Максимальный размер поддержки составляет 20 миллионов рублей, при этом субсидия покрывает до 60% затрат. Об этом напомнили в региональном Минсельхозпроде.

Средства можно направить на приобретение сельскохозяйственных животных и птицы, рыбопосадочного и племенного материала, посадочного материала для многолетних культур и земляники. Также финансирование разрешено использовать для покупки и установки оборудования, техники, транспорта и инвентаря, развития рыбоводной инфраструктуры и аквакультуры, а также приобретения и монтажа газопоршневых установок.

Получателями могут стать семейные фермы, зарегистрированные на сельской территории или в сельской агломерации Московской области и занимающиеся производством либо переработкой сельхозпродукции. В хозяйстве должны работать его глава и как минимум один член семьи.

Одно из условий предоставления субсидии — ежегодное увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции минимум на 7% в течение двух лет после получения поддержки.

Заявки принимают до 12 октября включительно через систему «Электронный бюджет» и региональный портал «Мой АПК». Подробную информацию о требованиях и необходимых документах можно получить в колл-центре Центра агропромышленного развития Московской области: 8 (498) 602-29-19, добавочные 56556 и 56533.