Свыше 200 ярмарок с фермерской продукцией проведут в Подмосковье в октябре

В октябре жители Подмосковья смогут купить сельскохозяйственную продукцию на 215 ярмарках. В регионе представят товары местных производителей и фермеров из разных российских регионов.

Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, ассортимент будет включать сезонные овощи и фрукты, мед, орехи, сухофрукты, варенье, мясо, птицу, колбасные изделия, молочную продукцию, рыбу и домашнюю выпечку.

Также на площадках можно будет приобрести соленья и ремесленные товары. Часть мероприятий посвятят рыбной продукции.

Большинство торговых площадок будут работать в формате «Товары регионов России». Кроме них, в октябре проведут тематические ярмарки «Дары осени», «Золотая осень» и «Подмосковная осень», а также мероприятия с продукцией предпринимателей региона.

Первые площадки начнут работу уже 1 октября. Ярмарки откроются в Красногорске на улице Большой Воскресенской у дома № 1 и в Реутове на Носовихинском шоссе, владение 11. В пятницу, 2 октября, торговля начнется в Дмитрове на Советской площади у дома № 3, в Рузе на улице Федеративной и в Раменском на Комсомольской площади. В Долгопрудном ярмарка на Дирижабельной улице возле дома № 21 будет работать до 4 октября.

Актуальные адреса, даты проведения и часы работы площадок можно посмотреть на региональном портале «Мой АПК».