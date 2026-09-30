В России спрос на товары для домашних заготовок вырос втрое

В августе 2025 года спрос на банки для зимних заготовок вырос втрое по сравнению с аналогичным месяцем 2024 года. Об этом сообщила компания Ozon, пишет Ura.ru .

Продажи крышек для консервации в России выросли в 3,5 раза, а бытовых стерилизаторов — в 5 раз, сообщили онлайн-площадки. Наборы контейнеров и закаточные машинки стали популярнее более чем вдвое. Экс-министр сельского хозяйства Леонид Холод связывает это с инфляционными ожиданиями: люди ждут роста цен и делают запасы, особенно где сырье дешевое из-за урожая. В основном консервируют овощи, фрукты и грибы, мясные консервы делают реже.

Однако эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов считает, что рост продаж связан с переходом покупателей в онлайн, а не с ростом числа заготовщиков. По его мнению, трехкратный рост спроса невозможен, так как число любителей солений не увеличивается, просто люди стали заказывать банки через интернет, а не на рынках.