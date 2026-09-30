Подмосковье представит агротехнологии и достижения на выставке «Золотая осень»

С 7 по 10 октября в Москве пройдет агропромышленная выставка «Золотая осень». Московская область представит на площадке «Тимирязев Центр» разработки предприятий и научных организаций региона в рамках концепции «Подмосковье — пространство агротехнологий». Об этом сообщили в региональном Минсельхозе.

Экспозиция области будет построена в формате тематических зон, которые покажут основные направления развития агропромышленного комплекса — от селекции и научных разработок до цифровых решений и готовой продукции.

В селекционной части стенда представят разработки местных компаний. Тепличный комплекс «Подосинки» под брендом «Линия Розы» покажет технологии выращивания цветов в субстратах. «Гринфилдс Агро» расскажет о выращивании земляники, малины и ежевики в защищенном грунте.

«Подмосковье — один из лидеров АПК страны, и для нас важно не только удерживать эти позиции, но и открывать новые точки роста», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Виталий Мосин.

Отдельную зону посвятят агрохимии и точному земледелию. «Щелково Агрохим» представит средства защиты растений, жидкие удобрения и биопрепараты. «Дмитровские овощи» продемонстрируют новую систему мелиорации, применение которой позволяет повысить урожайность до 30%. Кроме того, посетителям покажут пилотный проект по беспилотному управлению сельскохозяйственной техникой с использованием технологий «ГЛОНАСС».

Цифровые решения для сельского хозяйства объединят в зоне новых технологий. А в климатическом секторе представят направления, связанные с развитием виноградарства и виноделия в регионе.

На стенде также организуют гастрономическую зону с дегустацией региональной продукции.