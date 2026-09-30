Безлактозное молоко с повышенным содержанием белка начали выпускать в Дмитрове

Агропромышленный холдинг «Братья Чебурашкины. Семейная Ферма» из Дмитровского округа выпустил новые продукты без лактозы. В обновленную линейку вошли молоко с повышенным содержанием белка и творог жирностью 9%, рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Основой для молока служит собственное фермерское сырье. При его производстве используют бережную пастеризацию, лактазу и концентрат молочного белка. В одной полулитровой упаковке содержится 25 граммов белка, что превышает показатель обычного молока.

Безлактозный творог выпускают в брикете, применяя специальную закваску без сычужного фермента. Такая технология позволяет сохранить привычную структуру и основные свойства продукта.

В состав холдинга входят несколько животноводческих комплексов и собственное перерабатывающее предприятие. Его мощности позволяют перерабатывать до 100 тонн молока в сутки. Все производственные площадки соответствуют требованиям системы HACCP, которая контролирует безопасность пищевой продукции.

Безлактозное направление компания развивает с 2016 года. Помимо новых позиций, ассортимент включает сливки, сливочное масло, йогурты, сметану и другие молочные продукты.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что местные предприятия расширяют ассортимент с учетом меняющихся предпочтений покупателей. В частности, растет предложение безлактозных и высокобелковых продуктов.