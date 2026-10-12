МВД предупредило россиян об уголовной ответственности за дропперство
МВД: передача банковской карты третьим лицам грозит 7 годами тюрьмы
Россиян предупредили, что передача своей банковской карты третьим лицам, которые используют ее в незаконных операциях, может обернуться для них уголовным наказанием. РИА «Новости» ознакомилось с материалами МВД России.
Наказание грозит тем, кто за деньги передает свою банковскую карту для криминальной деятельности или за вознаграждение сам совершает незаконные операции по указанию другого лица.
В МВД уточнили, что за такие преступления могут оштрафовать до миллиона рублей и лишить свободы на срок от трех до шести лет. В случае совершения правонарушения организованной группой уже грозит до семи лет лишения свободы. При этом уголовная ответственность может наступить с 16 лет.
В ведомстве отметили, что если правонарушитель (дроппер) несовершеннолетний, то за него будут отвечать родители или законные представители. Кроме того, придется возместить причиненный ущерб потерпевшим.
Ранее в МВД раскрыли, что аферисты в соцсетях заманивают россиян в дропперство обещаниями легкого заработка.