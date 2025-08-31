31 августа 2025 00:04 Дети стали расходным материалом мошенников. Как спасти своего ребенка 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Криминал

Уголовное дело

Дети

Мошенничество

Россия

Школьники

Деньги

Курьеры

Мошенники переключились на детей и подростков, вовлекая их в свои криминальные схемы обмана. Несовершеннолетних используют в качестве курьеров для перевозки украденных денег или переводов для «очистки» незаконных транзакций, а также их запугивают уголовными делами для родителей, заставляя выносить из дома ценности. Как защитить ребенка и почему простого разговора с предупреждениями недостаточно — в материале 360.ru.

Работа за процент

Курьеров и дропперов среди несовершеннолетних мошенники находят в социальных сетях и мессенджерах. Они публикуют объявления, например, о приеме на работу.

В конце января в Твери правоохранители задержали 17-летнего студента местного колледжа, занимавшегося перевозкой денег, которые ему отдавали обманутые мошенниками пенсионерки.

Злоумышленники разводили пострадавших женщин, представляясь врачами, сотрудниками правоохранительных органов и даже дальними родственниками, сообщая о крупной аварии, уголовном деле или серьезном заболевании у родных. Для решения ситуации якобы требовались крупные суммы денег. Чтобы курьер не ошибся адресом и правильно общался с жертвами, мошенники постоянно контролировали его по телефону. Взятые средства он переводил со своей карты на указанные счета, забирая свой процент. Сейчас молодой человек находится под стражей по уголовному делу о мошенничестве, и таких историй очень много. Для мошенников дети и подростки — это просто расходный материал. Посадили одного, значит найдут другого. Также действовали наркоторговцы, привлекавшие школьников и студентов в качестве закладчиков, которых полицейские ловили сотнями.

Фото: РИА «Новости»

Распространение детских банковских карт привело к дропперству среди несовершеннолетних. Подросткам предлагали за деньги оформить на себя карту и передать ее другому человеку или просили снять наличные в банкомате, пополняя их счета.

В июле 2025 года дропперство стало уголовным преступлением, а значит мошенники усилят поиски новых исполнителей, которых можно подставить и заработать.

Самый громкий случай с юными дропперами произошел в 2020 году, когда пострадали 40 подростков из Владимира. Мужчина из Казахстана втянул их в мошенническую схему по легализации 30 миллионов рублей. Родители проконтролировать действие детей с банковскими картами никак не могут. На несовершеннолетних, как клиентов кредитных организаций, распространяется банковская тайна. При этом ту же виртуальную карту по инструкции мошенника можно открыть буквально в несколько кликов. Главное иметь паспорт, который российские подростки получают в 14 лет.

Виртуальные друзья и угрозы родителям

Совсем юных детей, которым банковская карта еще не положена по возрасту, мошенники используют для получения доступа к счетам родителей. Так, девятилетняя девочка из Саранска предоставила доступ к банковскому приложению матери, с которого злоумышленники списали 460 тысяч рублей.

Фото: 360.ru 1/7 Фото: 360.ru 2/7 Фото: 360.ru 3/7 Фото: 360.ru 4/7 Фото: 360.ru 5/7 Фото: 360.ru 6/7 Фото: 360.ru 7/7

Своей историей ограбленная женщина поделилась на сайте «Финансовая культура», который открыл Центробанк. Она рассказала, что дочь любит онлайн-игры, где можно за виртуальную валюту прокачивать своего персонажа. Девочка подписалась на фанатский канал этой игры. Там ей предложили принять участие в челлендже с наградой в виде виртуальных денег. Сначала мошенники, чтобы втянуть ребенка, просили выполнять задание на платформе, пополняя ее счет. Потом попросили прислать фото мамы и сделать скриншоты с ее телефона вместе с номером. Когда ребенок выполнил задание, то мошенники объявили, что пришла пора провести видеозвонок. Виртуальная «подруга» объяснила школьнице, что деньги нужно скинуть на карту, а уже оттуда они поступят в игру. Доверчивая девочка продиктовала все данные карты, а с ними и пришедшие коды на телефон мамы.

Фото: РИА «Новости»

Для развода подростков злоумышленники используют их учебу. Под предлогом доступа к виртуальному дневнику или срочной сдачи теста-онлайн школьники предоставляют мошенникам доступ к своим гаджетам, переходя по присланным ссылкам. После этого начинаются звонки от «правоохранителей», что ребенок передал данные преступникам, которые теперь подставят его родителей за якобы переводы денег на Украину. Чтобы спасти родных, нужно выполнить ряд заданий. Сына читательницы издания «Мел» злоумышленники обрабатывали на протяжении нескольких дней. Мальчик сдал банковские карты и даже попросил маму уйти из дома под предлогом, что к нему придет девочка. Но на деле он устроил видеорейд по квартире для мошенников, чтобы найти спрятанные деньги. «Я спросила: „Почему не рассказывал?“ Он ответил: „Потому что я боялся, что тебя могут посадить или убить“. Ему так внушили», — подчеркнула мама мальчика. Она добавила, что неоднократно предупреждала сына, что сейчас мошенники обрабатывают подростков, приводила примеры, на которые могут пойти злоумышленники, что нельзя брать трубки, если звонит незнакомый номер. Мальчик со всем соглашался, но сдался при первом же давлении мошенников.

Как работает давление мошенников на детей?

Мошенники для обмана подростков используют сочетание страха и срочности, что надо быстро что-то сделать. В таком состоянии еще не особо развитое критическое мышление прекращает работать и все переходит только на эмоции. Об этом в комментарии 360.ru рассказала психолог Екатерина Кольцова. Она подчеркнула, что подобное можно провернуть не только с подростком, но и со взрослым человеком.

Фото: РИА «Новости»

«В начале разговора с собеседником с незнакомого номера, который представляется сотрудником силовых структур, у нас вырабатывается гормон норадреналин, который блокирует работу префронтальной коры мозга, отвечающей в том числе за критическое мышление», — заявила Кольцова.

В случае с детьми мошенники начинают на них сильно давить и брать под контроль, пугая страшными вещами и используя сложную лексику, донося до ребенка информацию, что важный для него взрослый попал в беду. «Также они используют манипуляцию, что ребенок — это последняя надежда для родителей. В итоге пострадавшего переполняют эмоции: с одной стороны страх, а с другой шанс стать героем и получить благодарность родителей за спасение», — добавила психолог. Если взрослые могут взять эмоции под контроль и справиться с накатывающей волной стыда, страха и паники, то детям это сделать сложнее. Особенно, если их воспитывали с чувством уважения к старшим.

Нельзя внушать ребенку, что взрослые — это всегда безопасность. Воспитание из области «это учитель он знает больше, а ты вырастешь и поймешь» должно уйти. Сегодня мир стал таким, что детям нужно объяснять, что взрослые разные и далеко не всех нужно слушать. Екатерина Кольцова Психолог

Кольцова подчеркнула, что одного рассказа об опасности звонков с незнакомых номеров недостаточно. Ребенка нужно тренировать на выполнение определенного алгоритма, чтобы в случае звонка он положил трубку и связался с родителями. Объяснение можно придумать любое, что плохо слышно, неудобно говорить, попросить перезвонить. Эти действия должны войти в мышечную память. Психолог отметила, что к сожалению, так действуют даже не все взрослые. Охваченные паникой они не могут прервать разговор. Но лучше это сделать, умыться холодной водой, чтобы вернуть мысли в порядок, а после дать себе время на восстановление. Если же страх не проходит, то можно позвонить родным, близким или друзьям и поделиться своей историей.