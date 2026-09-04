Разговоры о деньгах и аккаунтах. В МВД перечислили признаки интернет-мошенничества

Быстрый переход на темы денег или аккаунтов, просьбы перейти по ссылке — основные признаки интернет-мошенничества. Об этом написала в «Максе» официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мошенники, как правило, используют четыре основные схемы.

Согласно первой из них собеседник просит перейти по ссылке и ввести код из СМС. Аккаунт компрометируется, после чего мошенники начинают вымогать деньги.

Вторая — предложение «выгодных инвестиций». Злоумышленник предлагает вложить деньги под нереально высокий процент.

Третий способ — преступники получают доступ к аккаунту потерпевшего, блокируют устройство и требуют заплатить за разблокировку.

И четвертая схема — предложение «подработки», такой как дропперство или обслуживание сим-боксов.

Главное — мошенники после знакомства быстро переходят к темам, связанным с деньгами, кодами и аккаунтами.

Ранее в Калуге задержали подростка за мошенничество с сим-боксами. Он нашел подработку в интернете.