Пенсионеров предупредили об активизации цифровых мошенников
Депутат Госдумы, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин сообщил RT, что пожилые люди остаются одной из наиболее уязвимых групп для цифрового мошенничества.
По словам депутата, когда пенсионерам звонят якобы из банка, пенсионного фонда или от имени родственника, они сталкиваются с организованной криминальной инфраструктурой. Она использует подмену номеров, утечки данных, дипфейки и элементы искусственного интеллекта.
Основные риски связаны с телефонным и мессенджер-мошенничеством, фишинговыми сайтами и поддельными банковскими приложениями. Также есть опасность вовлечения в схемы дропперства и кражи персональных данных для оформления кредитов.
Немкин подчеркнул, что защита пожилых граждан должна строиться на системе превентивных мер, а не на запретах. Это может быть развитие антифрод-платформ, внедрение самозапрета на кредиты и международные звонки, обязательная маркировка подозрительных вызовов. Также возможно введение специальных защищенных сим-карт и тарифов для пенсионеров с усиленной фильтрацией мошеннического трафика.
Особое внимание депутат уделил цифровой грамотности пожилых людей. Он подчеркнул, что важно не просто знать о существовании мошенников, но и понимать, как работают современные схемы обмана.