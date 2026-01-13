Пенсионеров предупредили об активизации цифровых мошенников

Депутат Госдумы, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин сообщил RT , что пожилые люди остаются одной из наиболее уязвимых групп для цифрового мошенничества.

По словам депутата, когда пенсионерам звонят якобы из банка, пенсионного фонда или от имени родственника, они сталкиваются с организованной криминальной инфраструктурой. Она использует подмену номеров, утечки данных, дипфейки и элементы искусственного интеллекта.

Основные риски связаны с телефонным и мессенджер-мошенничеством, фишинговыми сайтами и поддельными банковскими приложениями. Также есть опасность вовлечения в схемы дропперства и кражи персональных данных для оформления кредитов.

Немкин подчеркнул, что защита пожилых граждан должна строиться на системе превентивных мер, а не на запретах. Это может быть развитие антифрод-платформ, внедрение самозапрета на кредиты и международные звонки, обязательная маркировка подозрительных вызовов. Также возможно введение специальных защищенных сим-карт и тарифов для пенсионеров с усиленной фильтрацией мошеннического трафика.

Особое внимание депутат уделил цифровой грамотности пожилых людей. Он подчеркнул, что важно не просто знать о существовании мошенников, но и понимать, как работают современные схемы обмана.