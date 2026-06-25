Юрист Кучава отметил, что признаком дропперства могут быть регулярные переводы от одних и тех же лиц

Эксперт Галактион Кучава в беседе с «Абзацем» рассказал о действиях, которые могут привлечь внимание банковских систем безопасности и привести к блокировке счета.

По словам специалиста, признаком дроппера могут стать регулярные переводы от одних и тех же лиц и операции, нехарактерные для клиента. «Для всех банков существуют специальные рекомендации, состоящие из 15 пунктов. Портрет дроппера — это молодые люди, которые приходят и сразу спрашивают о максимальной сумме для ежедневного снятия наличных», — отметил эксперт. При этом их внешний вид не соответствует заявленной сумме заработка. Также дропперы часто интересуются криптовалютой, так как мошенники нередко используют ее для вывода похищенных средств.

Галактион Кучава добавил, что любой подозрительный перевод способен спровоцировать временную блокировку счетов. Банк может приостановить транзакции, если перевод совершен из другого региона или на необычные для клиента суммы. Кроме того, у каждого банка существуют свои критерии оценки безопасности.

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