Депутат Величко сообщила, что подростки становятся дропперами из-за потребительского отношения к жизни

В Тюмени подростки все чаще попадают на уловки мошенников, а также сами становятся дропперами. Ситуацию прокомментировала депутат Оксана Величко, сообщил «ФедералПресс» .

Парламентарий отметила, что ведет уроки финансовой грамотности, в том числе и среди школьников

«Жажда легких денег, потребительское отношение к жизни, непонимание того, что самые хорошие, правильные, безопасные деньги — это заработанные деньги, а не полученные легко, вот этого, к сожалению, у нашей молодежи нет», — подчеркнула Величко.

По ее словам, необходимо проводить профилактические беседы с детьми о последствиях участия в таких схемах и создавать прецеденты уголовной ответственности. Уголовная ответственность за дропперство появилась только в прошлом году, и пока единичные дела дошли до суда.