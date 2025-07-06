Россиян предостерегли от сдачи в аренду банковских карт

В социальных сетях и Telegram-каналах появились объявления о поиске желающих сдать в аренду банковские карты или доступ к личному кабинету в банковских приложениях за крупное вознаграждение. В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД предупредили, что такая сделка грозит клиентам банков уголовным делом.

В ведомстве пояснили, что таким способом мошенники ищут дропперов для вывода денег, полученных преступным путем.

Авторы подобных объявлений обещают «юридическую безопасность» и уверяют, что карта нигде не «засветится», но все это обман. Согласившимся предоставить подобную услугу грозит не только блокировка счета и потеря денег на карте, но и уголовная ответственность.

«Это дропперство. Передача доступа к своим платежным реквизитам третьим лицам, под любыми предлогами, является соучастием в преступлении», — добавили в ведомстве.

Закон об уголовном наказании за помощь мошенникам в выводе и обналичивании украденных денег вступил в силу в субботу, 5 июля. Как пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин, наказания помогут защитить россиян их деньги от мошенников.

За предоставление данных карты или счета мошенникам наказание составит до трех лет лишения свободы, а за покупки номеров карт для проведения незаконных переводов — до шести лет тюрьмы.