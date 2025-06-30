Сына звезды «Интернов» Демчога приговорили к двум годам колонии за дропперство

Сына звезды сериала «Интерны» Вадима Демчога Вильяма приговорили к двум годам колонии по делу о мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба Судов общей юрисдикции Москвы.

«Приговором Мещанского районного суда города Москвы Демчог Вильям Вадимович, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью четыре статьи 159 УК РФ», — заявили в пресс-службе.

Его приговорили к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы, Демчог-младший работал дроппером в преступной группе, обманывающей пожилых людей.

ошенники убедили 82-летнего пенсионера, что его деньги якобы похищают злоумышленники, и заставили перевести 490 тысяч рублей на «безопасные счета».

Эти средства поступили на карту Демчога в феврале 2024 года, после чего он их обналичил и передал организаторам схемы. Всего группа похитила у пенсионеров свыше 1,8 миллиона рублей.

Ранее актер Вадим Демчог заявил, что больше не интересуется кино. Сейчас он работает в театре «Арлекиниада» и проводит психологические тренинги.