Россиянам раскрыли новую схему вовлечения в дропперство

Мошенники в соцсетях предлагают «легкую» подработку с гарантированным доходом. Для этого просят отдать или сдать в аренду свою банковскую карту. Через нее потом будут осуществлять «ошибочные переводы» и просить вернуть деньги на другой счет.

За отдельную доплату мошенники просят привлечь в эту схему знакомых и друзей. Чаще всего предложения о «подработке» приходят в качестве всплывающих окон, в социальных сетях или через мессенджеры.

В МВД предупредили, что особое внимание стоит обратить, если незнакомцы просят перевести деньги или требуют доступ к карте, а также если подгоняют, ссылаясь на срочность.

Мошенники также взяли на вооружение меру борьбы с дропперами и начали убеждать россиян в блокировке доступа к СБП. Жертву запугивают и требуют пройти дополнительную верификацию.