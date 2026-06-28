Россиян предупредили о мошенниках, покупающих чужие сим-карты

Мошенники часто обходят контроль за оборотом сим-карт с помощью дропперства — они оформляют их на подставных лиц. Об этом ТАСС заявил зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

Злоумышленники получают симки от граждан за вознаграждение и используют для обмана: обзвонов, фишинга и других схем. В связи с этим в стране появился запрет на оформление новых номеров, а также ограничение на передачу их третьим лицам.

Шейкин добавил, что существует рынок уже активированных сим-карт.

«Такие номера позволяют быстро менять контакты и уходить от блокировок. Кроме того, уязвимыми остаются корпоративные сим-карты, если компания плохо контролирует, кто фактически пользуется номером», — отметил он.

Ранее аферисты начали притворятся сотрудниками РКН и воровать сайты. За возвращение доступа к площадке они требуют у владельцев деньги.