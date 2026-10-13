360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении ПАО «Совкомбанк»

    Ранее в Управление поступило обращение заявителя о поступлении на его абонентский номер входящего звонка с рекламой услуг банка с признаками нарушения Закона о рекламе.

    По результатам рассмотрения обращения Управлением в отношении ПАО «Совкомбанк» возбуждено дело по признакам нарушения части 1 статьи 18 и части 2 статьи 18 Закона о рекламе, выразившимся в распространении рекламы по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента на получение рекламы.

    В случае установления вины общества ему грозит штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП.

    Интересно

    Согласно части 1 статьи 18 Закона о рекламе распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы. При этом реклама признается распространенной без предварительного согласия абонента или адресата, если рекламораспространитель не докажет, что такое согласие было получено.

    Согласно части 2 статьи 18 Закона о рекламе не допускается использование сетей электросвязи для распространения рекламы с применением средств выбора и (или) набора абонентского номера без участия человека (автоматического дозванивания, автоматической рассылки).

    Согласно части 4.1 статьи 14.3 КоАП нарушение установленных законодательством о рекламе требований к рекламе, распространяемой по сетям электросвязи, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до одного миллиона рублей.

    Читайте также

    Реестр иноагентов пополнили кинокритик Алиев* и ресурс «Плохая куряночка»*

    Наследие академика Гарри Попова. Что оставил после себя титан космической отрасли

    Роскосмос

    Технолог назвала главную ошибку хранения хлеба, от чего он быстро покрывается плесенью

    Мошенники стали выдавать себя за интернет-провайдеров ради доступа к данным

    Ветеринар раскрыл, чем опасны для собак осенние листья

    МВД заявило об отказе Telegram сотрудничать в борьбе с пропагандой наркотиков

    МВД объявило в розыск названного правнука Леонида Брежнева

    Дешевые дрова обойдутся слишком дорого. Чем опасна экономия на топливе?

    Москвича оштрафовали на пять тысяч рублей за оскорбления в сторону соседа в чате

    Брачный договор появился на «Госуслугах». Зачем он нужен и что в него включить

    Прошедшая ночь в Москве стала самой теплой с 1981 года

    «Хочется светлой памяти, а не мракобесия». Экстрасенс Турчин объяснил тайну могилы Кашпировского